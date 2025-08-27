POL-PPRP: Brandstiftung - Zeugen gesucht
Waldsee (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
In der Nacht auf Samstag (23.08.2025, gegen 3 Uhr) brannte der Carport einer Gaststätte im Campinggebiet "Auf der Au" in Waldsee. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.
Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung u.a. aufgenommen.
Haben Sie in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Campinggebiet "Auf der Au" oder in der Nähe des Grillrestaurants beobachtet?
Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Frau Oberstaatsanwältin Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de
oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell