Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandstiftung - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht auf Samstag (23.08.2025, gegen 3 Uhr) brannte der Carport einer Gaststätte im Campinggebiet "Auf der Au" in Waldsee. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung u.a. aufgenommen.

Haben Sie in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Campinggebiet "Auf der Au" oder in der Nähe des Grillrestaurants beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

