Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 19-Jähriger nach Ladendiebstahl mit Machete festgenommen

Troisdorf (ots)

Am Mittwochmittag (20. August) ist es in einem Drogeriemarkt am Wilhelm-Hamacher-Platz in Troisdorf zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 12:45 Uhr fiel der Mann einer Mitarbeiterin durch verdächtiges Verhalten auf. Beim Verlassen des Geschäfts löste die Diebstahlsicherung aus. Gemeinsam mit einem Kollegen konnte sie den 19-Jährigen ohne Widerstand zurück ins Geschäft führen. Dort übergab er Kopfhörer, die er zuvor entwendet hatte.

Die alarmierten Polizeibeamten durchsuchten den Tatverdächtigen nach möglichem weiterem Diebesgut. Im Hosenbund fanden sie ein Messer, bei dem es sich mutmaßlich um eine Machete handelt. In seiner Tasche befanden sich außerdem eine Spielzeugpistole, ein Hammer sowie neun Tafeln Schokolade, die womöglich aus einem weiteren Diebstahl stammen. Weitere Beute aus dem Drogeriemarkt konnte nicht festgestellt werden.

Die Polizisten stellten die Schokolade und die Machete sicher. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls mit Waffen eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

