Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Schmuckgeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Dienstag (19. August) auf Mittwoch (20. August) sind bislang unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft an der Rathausallee in Sankt Augustin eingebrochen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten der oder die Einbrecher zunächst die Eingangstür des in einem Einkaufszentrum gelegenen Geschäfts auf. Anschließend brachen sie mehrere Vitrinen und Schränke auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Eine Mitarbeiterin hatte das Geschäft am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr verschlossen. Am Folgetag (20. August) gegen 10:00 Uhr stellte sie beim Betreten des Geschäfts den Einbruch fest und alarmierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Einkaufszentrums gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden.

Hinweise der Polizei:

Sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibende können sich bei der Polizei in Siegburg kostenlos zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Weitere Informationen und Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. #RiegelVor (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell