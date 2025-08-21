Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin bei Bremsmanöver in Linienbus verletzt

Siegburg (ots)

Am Mittwochvormittag (20. August) kam es auf der Aulgasse (L16) in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 70-jährige Businsassin verletzt wurde.

Gegen 10:50 Uhr war ein 37-jähriger Busfahrer aus Sankt Augustin mit einem Linienbus von Siegburg in Richtung Lohmar unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand befand sich stehend ein 71-jähriger Mann mit einem Kleinkraftrad (Piaggio). Als der Bus an dem Zweirad vorbeifahren wollte, fuhr der 71-Jährige plötzlich an. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Vollbremsung ein.

Eine 70-jährige Seniorin, die im Bus gesessen hatte, stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme räumte der Zweiradfahrer ein, er habe wenden wollen, dabei jedoch den rückwärtigen Verkehr übersehen. Zudem stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 71-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell