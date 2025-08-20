Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geschädigter schlägt Angreifer in die Flucht - 19-Jähriger festgenommen

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (20. August) kam es in der Siegburger Innenstadt zu einem versuchten Raub. Dank des 39-jährigen Geschädigten konnte der Tatverdächtige kurz darauf von der Polizei festgenommen werden.

Gegen 03:30 Uhr hielt sich der 39-jährige Siegburger auf der Kaiserstraße auf. Dabei bemerkte er einen Mann an der Eingangstür eines Cafés. Als der 19-jährige Tatverdächtige den Geschädigten sah, ging er auf ihn zu und forderte die Herausgabe von Portemonnaie und Handy. Zur Bekräftigung seiner Forderung zerschlug der 19-Jährige eine Glasflasche und hielt sie dem Geschädigten entgegen.

Der 39-Jährige ließ sich davon nicht einschüchtern, zog sich zurück und alarmierte unmittelbar die Polizei. Daraufhin brach der Angreifer sein Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Grimmelsgasse. Der Geschädigte folgte ihm mit ausreichendem Abstand und informierte parallel die Einsatzleitstelle der Polizei über den Fluchtweg.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen eingesetzte Beamte den Tatverdächtigen an und nahmen ihn widerstandslos fest. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 19-jährige Siegburger mangels Haftgründen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Raubes verantworten. (Re)

