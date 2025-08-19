Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrskontrolle - Fahrerin unter Drogen entlarvt sich durch auffälliges Verhalten

Hennef (ots)

Am Montagmorgen (18. August) kontrollierten Beamte des Siegburger Verkehrsdienstes den Fahrzeugverkehr auf der Bundesstraße 8 (B8) von Uckerath in Richtung Hennef. Gegen 07:50 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau aus Hennef mit ihrem Kleinwagen in die Kontrollstelle.

Während der Überprüfung zeigte die Frau auffälliges Verhalten. Sie war sehr unruhig, wippte ununterbrochen auf den Füßen und zitterte am ganzen Körper, obwohl es sommerlich warm war. Auf ihr Verhalten angesprochen, reagierte sie sprunghaft.

Die Beamten vermuteten, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand. Auf Nachfrage gab die 49-Jährige zu, am vergangenen Wochenende Amphetamine und Marihuana konsumiert zu haben. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizisten.

Der Kleinwagen blieb an der Kontrollstelle, und die Frau wurde ins Krankenhaus Siegburg gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Bis auf Weiteres darf die 49-Jährige keine Kraftfahrzeuge führen. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Führens von Kraftfahrzeugen unter Drogeneinfluss dauert an. (Bi)

