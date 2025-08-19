PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrskontrolle - Fahrerin unter Drogen entlarvt sich durch auffälliges Verhalten

Hennef (ots)

Am Montagmorgen (18. August) kontrollierten Beamte des Siegburger Verkehrsdienstes den Fahrzeugverkehr auf der Bundesstraße 8 (B8) von Uckerath in Richtung Hennef. Gegen 07:50 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau aus Hennef mit ihrem Kleinwagen in die Kontrollstelle.

Während der Überprüfung zeigte die Frau auffälliges Verhalten. Sie war sehr unruhig, wippte ununterbrochen auf den Füßen und zitterte am ganzen Körper, obwohl es sommerlich warm war. Auf ihr Verhalten angesprochen, reagierte sie sprunghaft.

Die Beamten vermuteten, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand. Auf Nachfrage gab die 49-Jährige zu, am vergangenen Wochenende Amphetamine und Marihuana konsumiert zu haben. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizisten.

Der Kleinwagen blieb an der Kontrollstelle, und die Frau wurde ins Krankenhaus Siegburg gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Bis auf Weiteres darf die 49-Jährige keine Kraftfahrzeuge führen. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Führens von Kraftfahrzeugen unter Drogeneinfluss dauert an. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 13:04

    POL-SU: Fahndung mit Phantombild - Wohnungseinbrecher gesucht

    Eitorf (ots) - Mithilfe eines durch das Opfer und dem Landeskriminalamt NRW angefertigten Phantombild sucht die Polizei auf richterliche Anordnung Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person machen können. Der Verdächtige war am 14. März 2025 auf ungeklärte Weise in eine Erdgeschosswohnung an der Hauptstraße in Eitorf eingedrungen. Als die Bewohnerin gegen 13.30 Uhr nach Hause kam, überraschte sie den Einbrecher ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:21

    POL-SU: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Pedelecfahrern

    Sankt Augustin / Niederkassel (ots) - Am vergangenen Wochenende (15. August bis 17. August) kam es in Sankt Augustin und Niederkassel zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Pedelecfahrer verletzt wurden. Sankt Augustin-Hangelar: In den frühen Morgenstunden am Freitag (15. August) befuhr eine 29-jährige Troisdorferin gegen 05:00 Uhr mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Bonner Straße in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren