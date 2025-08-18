PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndung mit Phantombild - Wohnungseinbrecher gesucht

Eitorf (ots)

Mithilfe eines durch das Opfer und dem Landeskriminalamt NRW angefertigten Phantombild sucht die Polizei auf richterliche Anordnung Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person machen können.

Der Verdächtige war am 14. März 2025 auf ungeklärte Weise in eine Erdgeschosswohnung an der Hauptstraße in Eitorf eingedrungen. Als die Bewohnerin gegen 13.30 Uhr nach Hause kam, überraschte sie den Einbrecher in ihrem Wohnzimmer. Der Täter ergriff sofort die Flucht. Dabei verletzte er die Frau am Hals mit einem unbekannten Gegenstand. Er stahl eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe! Wer kann Angaben zu Namen, Aufenthaltsort oder Kontaktpersonen zu dem als 30 bis 40 Jahre alten Mann mit schmaler Statur machen? Der ungepflegt wirkende Verdächtige ist circa 170 cm groß, hat einen dunklen Teint und lockige Haare. Sein Bart war ebenfalls lockig und die Augenbrauen auffällig dicht. Bei der Tat trug er einen schwarzen Kapuzenpullover oder Jacke mit der Kapuze auf dem Kopf.

Hinweise zur Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen.

Das Phantombild können Sie im zentralen Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/177751 einsehen. Dort finden Sie auch alle aktuellen Fahndungen der Polizei NRW. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren