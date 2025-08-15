PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Einkauf bestohlen

Eitorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (13. August) wurde eine 76-jährige Frau Opfer eines Taschendiebstahls.

Gegen 16:10 Uhr hielt sich die Geschädigte in einem Lebensmittelgeschäft an der Poststraße in Eitorf auf. Ihre Geldbörse befand sich in der Handtasche, die sie auf ihrem Rollator abgelegt hatte. Während des Einkaufs wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der eine Frage zu Staubsaugern stellte. Nach wenigen Minuten beendete die Seniorin das Gespräch und verließ das Geschäft. Erst zuhause bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag aus der Handtasche entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   -	Bartträger -	dunkle Haare -	bekleidet mit einer kurzen Hose

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unbekannten unter der Telefonnummer 02241 541-3421.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen stets verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie diese unter den Arm. Geldbörsen gehören nicht oben in Einkaufs- oder Handtaschen, Einkaufskörbe, -wagen oder Rollatoren, sondern sollten möglichst körpernah getragen werden. Weitere Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstahl finden Sie online unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 12:39

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet

    Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstag (14. August) kam es zwischen 08:40 Uhr und 14:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im alten Keller" in Sankt Augustin-Buisdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zunächst Zutritt zum rückwärtigen Garten des Grundstücks. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten in das ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:29

    POL-SU: Unbekannte scheitern bei versuchtem Diebstahl aus Supermarkt

    Eitorf (ots) - In der Nacht von Dienstag (12. August) auf Mittwoch (13. August) kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Auel" in Eitorf. Ein Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, das Geschäft am Dienstag gegen 21:00 Uhr verlassen zu haben. Als er am Folgetag um 08:30 Uhr einen im rückwärtigen Bereich ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:23

    POL-SU: Auffahrunfall mit drei Verletzten

    Lohmar (ots) - Am Mittwochnachmittag (13. August) ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Sülztalstraße (L 288) in Lohmar ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 48-jähriger Fahrer eines Nissan befuhr die Sülztalstraße aus Richtung Rösrath kommend in Fahrtrichtung Lohmar. In seinem Fahrzeug befanden sich vier weitere Insassen im Alter von 30 bis 41 Jahren. An der Kreuzung Sülztalstraße / An der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren