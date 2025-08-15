Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Einkauf bestohlen

Eitorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (13. August) wurde eine 76-jährige Frau Opfer eines Taschendiebstahls.

Gegen 16:10 Uhr hielt sich die Geschädigte in einem Lebensmittelgeschäft an der Poststraße in Eitorf auf. Ihre Geldbörse befand sich in der Handtasche, die sie auf ihrem Rollator abgelegt hatte. Während des Einkaufs wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der eine Frage zu Staubsaugern stellte. Nach wenigen Minuten beendete die Seniorin das Gespräch und verließ das Geschäft. Erst zuhause bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag aus der Handtasche entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Bartträger - dunkle Haare - bekleidet mit einer kurzen Hose

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unbekannten unter der Telefonnummer 02241 541-3421.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen stets verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie diese unter den Arm. Geldbörsen gehören nicht oben in Einkaufs- oder Handtaschen, Einkaufskörbe, -wagen oder Rollatoren, sondern sollten möglichst körpernah getragen werden. Weitere Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstahl finden Sie online unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell