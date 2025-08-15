Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (14. August) kam es zwischen 08:40 Uhr und 14:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im alten Keller" in Sankt Augustin-Buisdorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zunächst Zutritt zum rückwärtigen Garten des Grundstücks. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Entwendet wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatörtlichkeit machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlose Beratungen durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren Sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell