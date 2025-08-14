Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Lohmar (ots)

Am Mittwochnachmittag (13. August) ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Sülztalstraße (L 288) in Lohmar ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen.

Ein 48-jähriger Fahrer eines Nissan befuhr die Sülztalstraße aus Richtung Rösrath kommend in Fahrtrichtung Lohmar. In seinem Fahrzeug befanden sich vier weitere Insassen im Alter von 30 bis 41 Jahren. An der Kreuzung Sülztalstraße / An der Burg Sülz / Krewelshof hielt der Nissanfahrer aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel an.

Ein 47-jähriger Fahrer eines Ford, der unmittelbar hinter dem Nissan fuhr, prallte aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs. Durch den Aufprall erlitten drei der vier Mitfahrer im Nissan leichte Verletzungen. Alle Verletzten verzichteten auf eine medizinische Behandlung vor Ort. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den 47-jährigen Fordfahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell