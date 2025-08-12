PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Windeck (ots)

Am Montagabend (11. August) meldeten Zeugen gegen 22 Uhr der Polizei eine verletzte Person, die offenbar mit einem E-Bike gestürzt war. Die Zeugen befanden sich auf dem Radweg in Höhe Altwindeck, als sie den bewusstlosen Mann auf dem Boden liegend fanden. Der Mann war mit seinem E-Bike unterwegs, als er in einen Zaun fuhr und stürzte.

Beim Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes war der Windecker wieder bei Bewusstsein, jedoch so stark alkoholisiert, dass ein Gespräch nicht möglich war. Der am Kopf verletzte Pedelec-Fahrer wurde zur Behandlung in ein Bonner Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Trunkenheitsfahrt entnommen wurde.

An der abschüssigen Unfallstelle fanden die Polizisten keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Es wird vermutet, dass der 59-Jährige aufgrund des Gefälles und seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über sein E-Bike verlor und in den Zaun fuhr.

Das E-Bike wurde an Angehörige übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

