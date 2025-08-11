Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer prallt gegen Baum

Niederkassel (ots)

Am Freitag (08. August) kam es gegen 13:30 Uhr im Einmündungsbereich Feldmühlestraße / Kasseler Weg in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Niederkasseler leicht verletzt wurde.

Der Mann befuhr mit seinem Opel den Kasseler Weg und beabsichtigte, nach rechts in die Feldmühlestraße abzubiegen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, habe er nach eigenen Angaben weiter nach rechts gelenkt, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der 34-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell