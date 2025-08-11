PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Autofahrer prallt gegen Baum

Niederkassel (ots)

Am Freitag (08. August) kam es gegen 13:30 Uhr im Einmündungsbereich Feldmühlestraße / Kasseler Weg in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Niederkasseler leicht verletzt wurde.

Der Mann befuhr mit seinem Opel den Kasseler Weg und beabsichtigte, nach rechts in die Feldmühlestraße abzubiegen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, habe er nach eigenen Angaben weiter nach rechts gelenkt, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der 34-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

    POL-SU: Tatverdächtiger flüchtet nach Flaschenwurf

    Troisdorf (ots) - Am Freitagabend (08. August) gegen 20:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis über eine verdächtige Person informiert, die im Bereich der Straße "Zum alten Tor" in Troisdorf mit Glasflaschen um sich werfen soll. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte hatte sich der Tatverdächtige bereits entfernt. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Ein Geschädigter berichtete den ...

    POL-SU: Trickdiebstahl - Seniorin in Hennef bestohlen

    Hennef (ots) - Am Freitag (08. August) gegen 14:00 Uhr wurde eine 86-jährige Henneferin Opfer eines Trickdiebstahls. Nach dem Einkaufen legte die Seniorin ihre Handtasche in den Korb ihres Rollators und begab sich auf den Heimweg. Vor ihrer Haustür, im Bereich zwischen der Bismarckstraße und der Frankfurter Straße, wurde sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Diese erkundigte sich nach dem Weg zu einem ...

    POL-SU: Autoverkäufer durch angebliche Geburtstagsüberraschung betrogen

    Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Ein Mann aus Neunkirchen-Seelscheid bot seinen Pkw über ein großes Onlineportal zum Verkauf an. Eine Interessentin meldete sich telefonisch und zeigte Interesse an dem Auto. Die junge Frau erklärte, sie befinde sich derzeit in den USA und wolle den Wagen als Geschenk für ihren Bruder in Belgien kaufen. Die angebliche Käuferin, die ...

