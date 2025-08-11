PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtiger flüchtet nach Flaschenwurf

Troisdorf (ots)

Am Freitagabend (08. August) gegen 20:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis über eine verdächtige Person informiert, die im Bereich der Straße "Zum alten Tor" in Troisdorf mit Glasflaschen um sich werfen soll.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte hatte sich der Tatverdächtige bereits entfernt. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Ein Geschädigter berichtete den Einsatzkräften, er habe sich in der Nähe der Aggerbrücke aufgehalten, als der Unbekannte ihn ansprach und fragte, ob er Drogen verkaufen würde. Nachdem der Jugendliche dies verneinte, begann der Mann lautstark zu schreien und mehrere Glasflaschen zu werfen. Eine Flasche traf den 16-Jährigen an der Hand und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

   -	Alter: ca. 30-40 Jahre -	kurze braune Haare, Dreitagebart -	
bekleidet mit blau-weiß gestreiftem Oberteil und dunkler Jeans -	 
unterwegs mit silbernem Damenfahrrad -	machte einen verwahrlosten 
Eindruck

Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

