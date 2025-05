POL-WES: Moers- Zeugen gesucht/ PKW entfernt sich nach Verkehrsunfall mit Personenschaden unerlaubt vom Unfallort

Moers (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (07.05.2025) brach um kurz nach Mitternacht ein Brand an einem Baumarkt an der Franz-Haniel-Straße aus. Auf dem Außengelände des Marktes geriet aus bislang ungeklärter Ursache gelagertes Holz in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand. Der Bereich, in dem der Brand entstanden ist, wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. ...

mehr