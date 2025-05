Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Diebstahl in eine Lagerhalle

Moers (ots)

Am späten Abend des Montags, gegen 23 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Lagerhalle eines Firmengeländes an der Pattbergstraße und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge und Maschinen.

Um in die Halle zu gelangen, schlugen die Täter zunächst eine Scheibe ein und öffneten im weiteren Verlauf ein Rolltor. Weiterhin versetzten sie einen Hubwagen der Firma und brachen Baucontainer im Inneren des Objekts auf.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pattbergstraße aufgefallen sind, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu wenden.

/cd 250506-0001

