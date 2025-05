POL-WES: Moers - Brand an einem Baumarkt

Moers (ots) - Am späten Abend des Montags, gegen 23 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Lagerhalle eines Firmengeländes an der Pattbergstraße und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge und Maschinen. Um in die Halle zu gelangen, schlugen die Täter zunächst eine Scheibe ein und öffneten im weiteren Verlauf ein Rolltor. Weiterhin versetzten sie einen Hubwagen der Firma und brachen ...

