Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Seniorin in Hennef bestohlen

Hennef (ots)

Am Freitag (08. August) gegen 14:00 Uhr wurde eine 86-jährige Henneferin Opfer eines Trickdiebstahls.

Nach dem Einkaufen legte die Seniorin ihre Handtasche in den Korb ihres Rollators und begab sich auf den Heimweg. Vor ihrer Haustür, im Bereich zwischen der Bismarckstraße und der Frankfurter Straße, wurde sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Diese erkundigte sich nach dem Weg zu einem Krankenhaus in Siegburg und hielt der Seniorin dazu ein Mobiltelefon vor das Gesicht.

Die 86-Jährige teilte der Unbekannten mit, dass sie den Weg nicht kenne, und beendete das Gespräch. Nachdem die Frau weggegangen war, stellte die Seniorin in ihrer Wohnung fest, dass ihre EC-Karte entwendet worden war.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

   -	etwa 30 Jahre alt -	schlanke Statur -	trug eine Brille -	
deutschsprachig ohne Akzent

Zeugen, die zur Tatzeit im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zur Identität der Frau haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen stets verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie diese unter den Arm. Geldbörsen gehören nicht oben in Einkaufs- oder Handtaschen, Einkaufskörbe, -wagen oder Rollatoren, sondern sollten möglichst körpernah getragen werden. Weitere Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstahl finden Sie online unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

