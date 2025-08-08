PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrügerische Wohnungsanzeige

Troisdorf (ots)

Anfang August 2025 entdeckte ein 77-jähriger Troisdorfer auf einem bekannten Immobilienportal ein vermeintlich attraktives Mietangebot. Nach einer zunächst reibungslosen Kontaktaufnahme mit einer angeblichen Mitarbeiterin einer Wohnungsverwaltung wurde der Mann aufgefordert, rund 2.000 Euro zu überweisen, um einen Besichtigungstermin zu erhalten.

Der Troisdorfer kam der Forderung nach und überwies den Betrag. Im Anschluss brach der Kontakt zu der bislang unbekannten Person ab. Die versprochene Wohnungsbesichtigung fand nicht statt. Der Geschädigte erstattete Anzeige.

Hinweise der Polizei:

Immer wieder nutzen Betrüger Immobilienportale im Internet, um sogenannte "Fake-Anzeigen" zu schalten. Dabei locken sie mit günstigen Mietpreisen in gefragten Lagen und geben sich als Makler oder Vermieter aus. Ziel ist es, vor einer Besichtigung Geld zu erlangen - etwa für angebliche Kautionen, erste Mieten oder "Reservierungsgebühren". In vielen Fällen existieren die beworbenen Wohnungen nicht oder sind bereits vermietet.

Ein klassisches Merkmal betrügerischer Immobilienanzeigen ist eine sehr günstige Wohnung in gutem, renoviertem Zustand und gefragter Lage. Auch die Aufforderung zur Zahlung vor der Besichtigung ist unüblich. Seriöse Vermieter und Makler erwarten keine Übergabe sensibler Daten im Vorfeld. Erst nach einer persönlichen Besichtigung erfolgt die Übergabe von Einkommensnachweisen, Schufa-Selbstauskunft oder Bürgschaften.

Hinweise auf Betrug in Wohnungsinseraten können sein

   - Aufforderung zur Geldüberweisung vor der Besichtigung
   - Forderung von Überweisungen mittels Bargeldtransferdiensten
   - Zu geringe Nebenkosten
   - Mietpreis passt nicht zur Wohngegend oder Ausstattung
   - Immobilie passt nicht zur Wohngegend
   - Fotos wirken wie aus einem Katalog
   - Ungewöhnlich moderne Ausstattung
   - Fehlende Kontaktdaten
   - Kontakt auf Deutsch kaum möglich
   - Aufforderung, eine Kopie des Personalausweises zu senden

Empfehlungen für die Wohnungssuche im Netz

   - Seien Sie misstrauisch bei niedrigen Preisen oder Nebenkosten 
     für inserierte Wohnungen und Häuser.
   - Achten Sie darauf, dass ein Vermieter, Verwalter oder Makler bei
     der Wohnungsbesichtigung vor Ort ist.
   - Überprüfen Sie im Zweifel die Seriosität eines Maklers: In 
     Deutschland benötigen Makler einen Maklerschein. Ein 
     vollständiges Impressum und weitere Wohnungsangebote auf der 
     Internetseite des Maklers sind Hinweise auf 
     Vertrauenswürdigkeit.
   - Leisten Sie niemals Vorkasse: Zahlen Sie erst, wenn Sie die 
     Wohnung gesehen und einen Mietvertrag unterschrieben haben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-betrug-bei-der-wohnungssuche/ (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:58

    POL-SU: Diebe entwenden in der Nacht Autofelgen

    Sankt Augustin (ots) - Die Eigentümer eines Audi Kombis und eines VW Busses meldeten am Donnerstagmorgen (07. August) den Diebstahl der Felgen ihrer Fahrzeuge. Beide Autos waren in der Großenbuschstraße in Sankt Augustin geparkt. Die Besitzerin des VW berichtete, dass am Vorabend um 23.00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. In der Nacht unterbauten die Diebe die beiden Pkw mit Steinen und Holzstücken und ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:07

    POL-SU: Einbruch in Gaststätte - Bargeld entwendet

    Siegburg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (06. August) kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Kaiserstraße in Siegburg. Nach bisherigen Ermittlungen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren entwendete er ein Portemonnaie mit einem zweistelligen Bargeldbetrag. Die Sichtung einer Überwachungskamera ergab Hinweise auf ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:05

    POL-SU: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - 20-Jähriger verletzt

    Sankt Augustin (ots) - Am Mittwoch (06. August) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Siegstraße im Sankt Augustiner Ortsteil Menden zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde ein 20-jähriger Mann aus Rösrath leicht verletzt. Eine 56-jährige Frau aus Bonn befuhr mit ihrem VW die Siegstraße aus Richtung Arnold-Janssen-Straße kommend in Fahrtrichtung Troisdorf. Als sie nach links auf ein Grundstück ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren