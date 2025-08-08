PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe entwenden in der Nacht Autofelgen

Sankt Augustin (ots)

Die Eigentümer eines Audi Kombis und eines VW Busses meldeten am Donnerstagmorgen (07. August) den Diebstahl der Felgen ihrer Fahrzeuge. Beide Autos waren in der Großenbuschstraße in Sankt Augustin geparkt. Die Besitzerin des VW berichtete, dass am Vorabend um 23.00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei.

In der Nacht unterbauten die Diebe die beiden Pkw mit Steinen und Holzstücken und demontierten alle Räder. Die Radbolzen ließen sie zurück.

Der Wert der Beute, die mutmaßlich mit einem größeren Pkw bzw. Transporter abtransportiert wurde, beläuft sich auf mehr als 6.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

