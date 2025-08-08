PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Windeck (ots)

Am Donnerstagabend (07. August) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 256 (B 256) in Windeck, bei dem ein 19-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Gegen 18:15 Uhr befuhr der 19-Jährige mit seiner Yahama die B 256 aus Richtung Windeck kommend in Richtung Waldbröl. In Höhe der Ortschaft Gierzhagen verlor der Zweiradfahrer in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden.

Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle kam der Windecker mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Motorrad wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen, insbesondere wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte, aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

