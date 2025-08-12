PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und E-Bike - 15-Jähriger mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Niederkassel (ots)

Am Montagnachmittag (11. August) kam es gegen 17.40 Uhr in Niederkassel zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-jährigen E-Scooter Fahrer und einem 60-jährigen E-Bike Fahrer. Der Jugendliche zog sich bei der Kollision schwerer Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Auf dem E-Scooter fuhr zum Unfallzeitpunkt eine 14-jährige Niederkasselerin mit, die ebenfalls verletzt wurde. Sie kam mit leichten Verletzungen in die Kinderklinik. Der 60-jährige Radfahrer kam ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Anhand von Unfallspuren und Angaben von Unfallzeugen ereignete sich der Unfall nach bisherigen Erkenntnissen wie folgt. Der E-Scooter Fahrer aus Niederkassel befuhr den Fliederweg in Richtung Spicher Straße. Dabei beförderte er die 14-Jährige vor sich stehend auf dem Elektrokleinstfahrzeug. Offensichtlich wollte die beiden die Spicher Straße überqueren und ihre Fahrt in Richtung Ginsterweg fortsetzen. Der 60-jährige Kölner befuhr die Spicher Straße in Richtung der Landesstraße 269 (L269) und überquerte den mit Ampeln geregelten Kreuzungsbereich. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision der Unfallbeteiligten.

Möglicherweise war der 15-Jährige bei Rotlicht zeigender Ampelanlage in den Kreuzungsbereich eingefahren. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Zur Sicherung der Spurenlage an der Unfallstelle wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln hinzugezogen, das unter anderem eine Kameradrohne einsetzte.

Das E-Bike und der E-Scooter wurden für mögliche weitere Untersuchungen sichergestellt.

Die erforderliche Sperrung der Unfallstelle konnte gegen 19.30 Uhr aufgehoben werden. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

