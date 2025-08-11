Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Schwerverletzte nach mutmaßlicher Notlandung einer Sportmaschine

Lohmar (ots)

Am Montagmittag (11. August) gegen 12.20 Uhr ging bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis die Meldung ein, dass im Bereich Lohmar-Algert eine einmotorige Sportmaschine in ein Maisfeld gestürzt sein soll.

Rettungsdienst und Polizei eilten zur vermuteten Absturzstelle. In einem Maisfeld konnte das Flugzeug auf dem Dach liegend vorgefunden werden. Die Insassen, ein 69 und 70 Jahre altes Ehepaar aus Gladbeck, hatten sich bereits selbständig aus der Maschine befreit.

Bevor das schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Paar zur weiteren Behandlung mit Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht wurde, gab der 69-jährige Pilot an, dass es technische Probleme mit der Cessna gegeben habe und er deshalb in dem Maisfeld notlanden musste. Gestartet war das Flugzeug im Großraum Freiburg. Das Ziel des Fluges ist derzeit noch unbekannt.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde für die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hinzugezogen. Die Absperrung der Unfallstelle dauert aktuell noch an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell