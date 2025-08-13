Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Fahrradfahrer im Straßengraben gefunden

Lohmar (ots)

Ein Zeuge entdeckte am frühen Dienstagabend (12. August) auf der Straße "Pfaffendriesch" in Lohmar-Birk ein herrenloses E-Bike. Daraufhin fand er einen verletzten 23-Jährigen im Straßengraben.

Der junge Mann aus Overath klagte über Schmerzen und konnte den Unfallhergang nicht erklären. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein zuvor durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille.

Vermutlich stürzte der 23-Jährige aufgrund seines Alkoholkonsums ohne Fremdeinwirkung. Dabei verletzte er sich leicht. Nun muss er sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Die Polizei stellte das E-Bike des Gestürzten zur Eigentumssicherung sicher. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell