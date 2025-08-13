Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12. August) brachen Unbekannte mindestens zwei Handwerkertransporter in Sankt Augustin auf und stahlen Werkzeuge. Die Fahrzeuge standen im Bereich der Augustinusstraße im Ortsteil Menden und waren als Handwerkerfahrzeuge erkennbar.

Die Täter öffneten die Schiebetüren der Transporter auf unterschiedliche Weise. Bei einem Fahrzeug nutzten sie rohe Gewalt, beim anderen bohrten sie ein Loch in die Tür, um den Schließmechanismus zu überwinden.

Die Diebe entwendeten hochwertige Profibohrmaschinen, Akkugeräte und sogar einen Eimer Farbe. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell