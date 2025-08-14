PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte scheitern bei versuchtem Diebstahl aus Supermarkt

Eitorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (12. August) auf Mittwoch (13. August) kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Auel" in Eitorf.

Ein Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, das Geschäft am Dienstag gegen 21:00 Uhr verlassen zu haben. Als er am Folgetag um 08:30 Uhr einen im rückwärtigen Bereich des Geschäftes befindlichen Gitterverschlag betrat, entdeckte er zwischen den Getränken ein Kunststoffseil mit Schlaufe, ähnlich einem Lasso. Nach seiner Einschätzung hatten Unbekannte versucht, von außen mit dem Seil die Gittertür aus ihrer Bodenverankerung zu heben. Zudem war ein Bewegungsmelder mit Mülltüten abgedeckt worden. Ein Eindringen in den Lagerbereich gelang den Tätern jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Lebensmittelgeschäftes gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 12:23

    POL-SU: Auffahrunfall mit drei Verletzten

    Lohmar (ots) - Am Mittwochnachmittag (13. August) ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Sülztalstraße (L 288) in Lohmar ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 48-jähriger Fahrer eines Nissan befuhr die Sülztalstraße aus Richtung Rösrath kommend in Fahrtrichtung Lohmar. In seinem Fahrzeug befanden sich vier weitere Insassen im Alter von 30 bis 41 Jahren. An der Kreuzung Sülztalstraße / An der ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 07:41

    POL-SU: Alkoholisierter Fahrradfahrer im Straßengraben gefunden

    Lohmar (ots) - Ein Zeuge entdeckte am frühen Dienstagabend (12. August) auf der Straße "Pfaffendriesch" in Lohmar-Birk ein herrenloses E-Bike. Daraufhin fand er einen verletzten 23-Jährigen im Straßengraben. Der junge Mann aus Overath klagte über Schmerzen und konnte den Unfallhergang nicht erklären. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo ihm eine ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 07:40

    POL-SU: Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

    Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12. August) brachen Unbekannte mindestens zwei Handwerkertransporter in Sankt Augustin auf und stahlen Werkzeuge. Die Fahrzeuge standen im Bereich der Augustinusstraße im Ortsteil Menden und waren als Handwerkerfahrzeuge erkennbar. Die Täter öffneten die Schiebetüren der Transporter auf unterschiedliche Weise. Bei einem Fahrzeug nutzten sie rohe Gewalt, beim anderen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren