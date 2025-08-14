Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte scheitern bei versuchtem Diebstahl aus Supermarkt

Eitorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (12. August) auf Mittwoch (13. August) kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Auel" in Eitorf.

Ein Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, das Geschäft am Dienstag gegen 21:00 Uhr verlassen zu haben. Als er am Folgetag um 08:30 Uhr einen im rückwärtigen Bereich des Geschäftes befindlichen Gitterverschlag betrat, entdeckte er zwischen den Getränken ein Kunststoffseil mit Schlaufe, ähnlich einem Lasso. Nach seiner Einschätzung hatten Unbekannte versucht, von außen mit dem Seil die Gittertür aus ihrer Bodenverankerung zu heben. Zudem war ein Bewegungsmelder mit Mülltüten abgedeckt worden. Ein Eindringen in den Lagerbereich gelang den Tätern jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Lebensmittelgeschäftes gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell