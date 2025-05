Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeuge nach Brandstiftung gesucht - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Am 19.04.2025 gegen 22.30 Uhr geriet ein Fahrzeug in der Annastraße in Brand. Der Peugeot 206 war dort seit mehreren Jahren abgestellt. Ein technischer Defekt am Wagen kann ausgeschlossen werden. Kurz vor dem Brand erkundigte sich ein Zeuge bei einer Anwohnerin speziell nach dem Peugeot, der später brannte.

Bereits am 28.09.2024 war es auf dem Parkplatz schon zu dem Brand eines langfristig abgestellten Fahrzeugs gekommen. Die Kriminalpolizei sucht diesen Zeugen nun mit einem Phantombild im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/169199

Durch die Ermittlung des Mannes könnten weitere wichtige Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Brandstiftung erlangt werden. Wer Angaben zu dem abgebildeten Zeugen machen kann, wendet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 1 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell