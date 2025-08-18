PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Pedelecfahrern

Sankt Augustin / Niederkassel (ots)

Am vergangenen Wochenende (15. August bis 17. August) kam es in Sankt Augustin und Niederkassel zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Pedelecfahrer verletzt wurden.

Sankt Augustin-Hangelar:

In den frühen Morgenstunden am Freitag (15. August) befuhr eine 29-jährige Troisdorferin gegen 05:00 Uhr mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Bonner Straße in Richtung Bonn. In Höhe der Lindenstraße kam es zur Kollision mit einem 50-jährigen Pedelecfahrer, der den Radweg in entgegengesetzte Richtung nutzte.

Nach Angaben der Radfahrerin sei der Mann ohne eingeschaltete Beleuchtung frontal mit ihr zusammengestoßen. Während die Frau unverletzt blieb, stürzte der 50-Jährige und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm nach Hinweisen auf Alkoholeinfluss eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Pedelec wurde beschädigt. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Niederkassel-Mondorf

Am Sonntag (17. August) kam es gegen 14:45 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Kölner war auf der Pastor-Breuer-Straße mit seinem Pedelec in Richtung Langgasse unterwegs, als er nach eigenen Angaben kurz auf sein Navigationsgerät schaute, in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit einem entgegenkommenden Opel eines 65-jährigen Troisdorfers kollidierte.

Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich leicht, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis die Ermittlungen aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

