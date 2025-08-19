Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer überfällt Bäckereimitarbeiterin auf dem Weg zur Bank - Handtasche entrissen

Hennef (ots)

Am Montagvormittag (18. August) überfiel ein Fahrradfahrer in Hennef eine 34-jährige Bäckereimitarbeiterin. Gegen 11.40 Uhr lief sie die Bröltalstraße entlang, als der Täter ihr in Höhe der Hausnummer 5 die Handtasche von der Schulter riss. Der Unbekannte näherte sich von hinten und floh nach dem Raub auf einem vermutlich roten Mountainbike ins Wohngebiet Warth.

Die sofortige Fahndung verlief bisher erfolglos.

Die Frau blieb unverletzt. In der gestohlenen blauen Handtasche befanden sich Bäckereieinnahmen im niedrigen vierstelligen Bereich, die sie bei der Bank einzahlen wollte.

Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt, gebräunt und etwa 190 cm groß beschrieben. Er ist schlank, hat kurze braune Haare und trug eine kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine Kappe.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Verdächtigen im Bereich Bröltalstraße/Emil-Langen-Straße gesehen? Hinweise bitte an die Polizei unter 02241 541-3521. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell