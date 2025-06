Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Deutsche Polizeimeisterschaft im Triathlon im Zusammenhang mit dem Rosenstadt- Triathlon in Eutin

Eutin (ots)

Im Rahmen des renommierten Rosenstadt- Triathlons (www.rosenstadt-triathlon.de) richtet die Landespolizei Schleswig- Holstein im Auftrag des Deutschen Polizeisportkuratorium (DPSK) die 15. Deutschen Polizeimeisterschaften (DPM) im Triathlon aus. Nach einer 18- jährigen Pause kehrt die DPM im Triathlon nach Schleswig-Holstein zurück. Es treten rund 150 Polizistinnen und Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen in und um Eutin gegeneinander an.

Die feierliche Eröffnung der Meisterschaften findet am Freitag, den 13. Juni 2025, um 17:00 Uhr im Schloss Eutin statt.

Medienvertreterinnen und -Vertreter sind herzlich eingeladen, der Veranstaltung beizuwohnen. Die Teamaufstellung beginnt bereits um 16:30 Uhr auf dem Schlossplatz.

Die Wettkämpfe starten am Sonntag, den 15. Juni 2025, bereits am frühen Morgen, um 09:00 Uhr (Männer) und 09:05 Uhr (Frauen) - noch vor dem Startzeitpunkt des Rosenstadt- Triathlons. Während viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rosenstadt-Triathlons im Volkstriathlon antreten (500 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen), messen sich die Polizeisportlerinnen und -Sportler auf den Strecken im Rahmen des Olympischen Triathlons (1,5 km Schwimmen, 42 km Radfahren, 10 km Laufen).

Auf Grund der längeren Strecken kommt es zu angepassten Streckenführungen. Die Westtangente wird am Sonntagmorgen voraussichtlich von 08:15 Uhr bis 11:15 Uhr vollständig gesperrt.

