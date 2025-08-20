Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Männer nach Ladendiebstahl in Siegburg festgenommen

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend (19. August) kam es in einem Drogeriemarkt an der Holzgasse in Siegburg zu einem Ladendiebstahl. Zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 19:30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv zwei Männer, von denen einer offensichtlich "Schmiere stand", während sein Mittäter mehrere Parfumflakons in eine präparierte Tasche packte. Anschließend verließen beide das Geschäft mit dem Diebesgut.

Der Ladendetektiv folgte den Tatverdächtigen, konnte sie einholen und zurück in den Markt bringen. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei couragierte Zeugen im Alter von 31 Jahren dem Detektiv zu Hilfe kamen. Einer der Beschuldigten warf Parfumflaschen in Richtung des Detektivs, verfehlte ihn jedoch. Schließlich gelang es den Beteiligten, die Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der Ladendetektiv sowie einer der Zeugen wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen blieben unverletzt und konnten widerstandslos festgenommen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 40-Jährige bereits einige Stunden zuvor ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer eines Fahrzeugs angetroffen worden war. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt. Über eine mögliche Untersuchungshaft ist derzeit noch nicht entschieden.

Der 18-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Beide Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Ladendiebstahls verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell