PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung vor Supermarkt+++Vereinsheim Ziel von Einbrechern+++ Graffiti an Supermarkt+++15-jähriger bei Unfall schwer verletzt+++Geschwindigkeitskontrollen

Limburg (ots)

Auseinandersetzung vor Supermarkt+++Vereinsheim Ziel von Einbrechern+++ Graffiti an Supermarkt+++15-jähriger bei Unfall schwer verletzt+++Geschwindigkeitskontrollen

1. Auseinandersetzung vor Supermarkt,

Weilburg, Kubach, Auf der Platte,

06.08.2025, 21:20 Uhr

(am) Am Mittwochabend kam es vor einem Supermarkt in Weilburg-Kubach zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Alter zwischen 20 und 27 Jahren. Gegen 21:20 Uhr gerieten die Beteiligten auf dem Parkplatz in der Straße "Auf der Platte" zunächst in einen verbalen Streit, der kurz darauf in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Der Hintergrund des Streits ist derzeit noch unklar.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471 / 9386-0 zu melden.

2. Vereinsheim Ziel von Einbrechern,

Limburg, Eschhofen, Sportplatzstraße,

06.08.2025, 01:30 Uhr bis 08:45 Uhr

(am) Die Gaststätte eines Vereinsheims in der Sportplatzstraße in Eschhofen wurde Ziel eines Einbruchs. In der Nacht zum Mittwoch stiegen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Bargeld und flüchteten mit der aufgefundenen Beute.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 entgegengenommen.

3. Sachbeschädigung durch Graffiti an Supermarkt,

Waldbrunn, Fussingen, In der Struth,

05.08.2025, 22:30 Uhr bis 06.08.2025, 06:30 Uhr

(am) Ein Unbekannter hat die Fassade eines Supermarktes in Waldbrunn-Fussingen mit orangener Farbe besprüht. In der Nacht zum Mittwoch trug der Täter das etwa 3,5 x 2 Meter große Graffiti an der Gebäudewand zum Parkplatz auf. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 um Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen in der Umgebung.

4. 15-Jähriger bei Unfall schwer verletzt,

Limburg, Frickhofen, Bergweg,

06.08.2025, 18:20 Uhr

(am) In Limburg-Frickhofen ist am Mittwochabend ein Rollerfahrer mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug kollidiert und wurde dabei schwer verletzt. Gegen 18:20 Uhr kam es an einer Kreuzung im Bereich des Bergwegs zu einem Unfall zwischen einem 15-jährigen Rollerfahrer und einem 16-jährigen Fahrer eines Ellenators, ein zum Dreirad umgebauter Kleinwagen. Der Rollerfahrer stürzte dabei und erlitt schwere Verletzungen. Der Jugendliche musste vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

5. Geschwindigkeitskontrollen,

Limburg, Bundesstraße 417,

06.08.2025, 09:15 Uhr bis 11:15 Uhr

(am) Am Mittwoch führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg im Rahmen der ROADPOL Aktionswoche "Speed" eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der B417 bei Limburg durch. Gemessen wurden 419 Fahrzeuge, von denen sich erfreulicherweise nur neun nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Negativer Spitzenreiter war ein Auto, das mit 108 km/h bei erlaubten 80 km/h fuhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

