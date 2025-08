PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher unterwegs +++ Gelegenheitsdieb +++ Autofahrerin flüchtet nach Unfall

1. Einbrecher unterwegs,

Weilburg, Waldhausen, Moretzstraße,

01.08.2025, 12:00 Uhr bis 05.08.2025, 12:05 Uhr

(am) Im Laufe des vergangenen Wochenendes stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Weilburg-Waldhausen ein. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Haus in der Moretzstraße, indem der Glaseinsatz einer Außentür eingeschlagen wurde. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten mit der Beute.

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 um Hinweise.

2. Gelegenheitsdieb,

Weilmünster, Mühlweg,

05.08.2025, 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr,

(am) Am Montagnachmittag hatte ein Dieb in Weilmünster leichtes Spiel, Beute zu machen. Der Geschädigte stellte seinen Transporter im Mühlweg ab, ohne die Tür zu verschließen. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb und entwendete den im Fahrzeug zurückgelassenen Rucksack mit persönlichen Gegenständen des Besitzers.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 entgegen. Die Polizei rät in jedem Fall die Türen und Fenster von abgestellten Fahrzeugen verschlossen zu halten. Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld im Auto liegen.

3. Autofahrerin flüchtet nach Unfall,

Limburg, Tal Josaphat,

05.08.2025, 14:35 Uhr,

(am) Am Dienstag kam es in Limburg zu einer Unfallflucht. Nachdem sie ein Auto beim Vorbeifahren streifte und beschädigte, fuhr die Verursacherin davon. An einer Engstelle im Tal Josaphat kamen sich gegen 14:35 Uhr zwei Autos entgegen. Während ein Fahrzeug stehenblieb, fuhr ein Opel mit Limburger Kennzeichen an dem haltenden Wagen vorbei. Hierbei streifte die Fahrerin mit ihrem weißen Kleinwagen den Pkw des Wartenden. Anstatt anzuhalten, entfernte sich die bislang unbekannte, etwa 35-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle.

Hinweise auf die Fahrerin und das Auto nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell