POL-LM: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Kneipe Weilburg, Spielmannstraße, 04.08.2025, 1:10 Uhr bis 1:20 Uhr (am) In der Nacht zum Montag brach ein unbekannter Täter in eine Weilburger Kneipe ein. Gegen 1:15 Uhr hatte sich der Täter dem Gebäude in der Spielmannstraße genähert. Nachdem er eine Terrassentür aufhebelte, öffnete der Einbrecher gewaltsam die Spielautomaten und floh mit dem erbeuteten Münzgeld vom Tatort. Jedoch übersteigt der angerichtete Sachschaden in der ...

