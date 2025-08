PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 17-jähriger Jugendlicher aus Waldbrunn vermisst

Limburg (ots)

Waldbrunn,

30.07.2025, 16.15 Uhr

(am) Seit Mittwoch, dem 30.07.2025 wird der 17-jährige Majid Abo Khashref aus einer Jugendeinrichtung in Waldbrunn vermisst. Der Vermisste verließ am Nachmittag die Einrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der Jugendliche ist 1,84 Meter groß, schlank, hat kurze dunkelbraune Haare und einen leichten Bartansatz. Zuletzt trug er grau-schwarze Bekleidung. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell