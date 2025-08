POL-LM: +++Einbruch in Wohnung+++

Limburg (ots) - Sachbeschädigung durch Feuer, Runkel-Schadeck, Am Habichtsfang, Mittwoch, 30.07.2025, 18:40 Uhr (jg)Am Mittwoch in den beginnenden Abendstunden musste die Feuerwehr in Runkel-Schadeck wegen einem brennenden Baum ausrücken. Gegen 18:40 Uhr war gemeldet worden, dass der umgefallene Baum brennen würde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. ...

