PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Motorradfahrerin schwer verletzt +++ Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Ladendiebstahl +++ Diebstahl von E-Scooter +++

Limburg (ots)

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg vom 02.08.2025

1. Motorradfahrerin nach Sturz auf B49 schwer verletzt

B 49, zwischen Weilburg und Löhnberg

Freitag, 01.08.2025, 16:15 Uhr

(wo) Am Samstagnachmittag stürzte eine 57 Jahre alte Motorradfahrerin auf ihrer Fahrt von Weilburg in Richtung Löhnberg von ihrem Motorrad. Sie befuhr gegen 16:15 Uhr die B49 auf der linken Spur, als sie beim Beschleunigungsvorgang die Kontrolle über das Motorrad verlor und vom Motorrad stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt. Mittels Rettungshubschrauber wurde sie in eine nahe liegende Klinik transportiert. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen war die B49 zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Mehrere Zeugen bestätigten unabhängig von einander diesen Unfallhergang. Der entstandene Sachschaden an dem Motorrad der Marke Honda wird auf ca. 6.000,00 Euro geschätzt.

2. Wohnungseinbruchdiebstahl

65549 Limburg, Hubertusstraße

Freitag, 01.08.2025, 07:00 Uhr - Freitag, 01.08.2025, 19:30 Uhr

(ra) In Limburg kam es am Freitag, 01.08.2025 zwischen 07:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Bezüglich des Stehlgutes bedarf es weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

3. Ladendiebstahl

65553 Limburg - Dietkirchen (Industriegebiet), Limburger Straße

Montag, 21.07.2025, 13:00 Uhr

(ra) Unbekannte entwendeten Kosmetikartikel im Drogeriemarkt. Am Montag, 21.07.2025 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt in Limburg Dietkirchen. Es handelte sich um zwei Täter, einem Mann und eine Frau, die gemeinschaftlich die Tat begangen und zahlreiche, hochpreisige Kosmetikartikel entwendeten.

Auch in diesem Fall erbittet die Polizei Limburg Hinweise unter der Rufnummer 06431-91400.

4. Diebstahl von E-Scooter

65549 Limburg, In der Schwarzerde

Freitag, 01.08.2025, 17:00 Uhr - Freitag, 01.08.2025, 22:00 Uhr

(ra) Am Freitag, 01.08.2025 Uhr kam es zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Diebstahl von E-Scooter. Hierbei entwendeten unbekannte Täter das an der genannten Anschrift abgeparkte Kraftfahrzeug. Nähere Angaben zum Fahrzeug liegen aktuell nicht vor.

Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 entgegengenommen.

