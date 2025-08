POL-LM: Schockanruf++++E-Bike gestohlen+++Schmierereien in Limburg+++Verkehrsunfallflucht in Selters

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Schockanruf - Senior übergibt Geld,

Weilmünster, Donnerstag, 31.07.2025,

(cw)Am Donnerstag übergab ein älterer Mann in Weilmünster Betrügern Geld, nachdem diese ihn zuvor kontaktiert hatten.

Eine Person sei bei einem Verkehrsunfall gestorben, den sein "Sohn" verursacht habe, nun solle er Geld bezahlen damit dieser nicht in Haft gehen müsse. So ähnlich argumentierten am Donnerstagvormittag Betrüger am Telefon. Der Mann aus Weilmünster lies sich von den geschickt argumentierenden Betrügern täuschen und übergab anschließend eine höhere Summe Bargeld. Bei den "Schockanrufen" erzeugen die Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Die Polizei rät daher bei verdächtigen Anrufen, sich bei der Polizei zu melden und nicht auf die Forderungen der Anrufer einzugehen. Seien Sie sensibel und sagen Sie den Personen am Telefon, dass Sie sich zunächst rückversichern wollen. Tatsächliche Verwandte und Amtspersonen haben dafür in jedem Fall Verständnis. Beachten Sie zudem: Mitarbeitende von Behörden wie Gerichten, Staatsanwaltschaft oder Polizei werden Sie niemals nach Ihren Besitzverhältnissen fragen, oder am Telefon Geld fordern.

2. E-Bike gestohlen,

Brechen, Limburger Straße, Mittwoch, 30.07.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 31.07.2025, 05:00 Uhr

(cw) Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh stahlen unbekannte in Niederbrechen ein angeschlossenes E-Bike. Zwischen 16:00 Uhr und 05:00 Uhr öffneten die Diebe gewaltsam das Schloss des vor einem Haus in der Limburger Straße abgestellten schwarzen E-Bikes der Marke "Gazelle Arroyo C8". Anschließen flüchteten sie mit ihrer Beute.

Hinweise auf den Verbleib des Pedelecs oder die Tat selbst nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Schmierereien in Limburg,

Limburg, Serenadenhof und Bahnhofsplatz, Feststellzeit: Donnerstag, 31.07.2025, 08:00 Uhr

(cw)Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeitende der Stadt Limburg fest, dass Unbekannte im Serenadenhof und auf dem Bahnhofsplatz einen Mülleimer und auf dem Boden beleidigende Schmierereien aufgebracht hatten. Hinweise auf den oder die Täter liegen zurzeit nicht vor. Diese nimmt daher die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht in Selters,

Selters, Brunnenstraße, Donnerstag, 31.07.2025, 05:45 Uhr bis 17:15 Uhr

(cw)Am Donnerstag musste der Halter eines Opel in der Brunnenstraße in Selters feststellen, dass sein Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden war. Der oder die Fahrerin floh anschließend. Der Mann hatte seinen grauen Opel gegen 05:45 Uhr in Höhe der Hausnummer 38 abgestellt. Als er kurz nach 17:00 Uhr zu dem PKW zurückkam, entdeckte er, dass die komplette Fahrerseite beschädigt worden war.

Hinweise zu der Tat nimmt die Limburger Polizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

