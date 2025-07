PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Angriff auf Heranwachsenden+++Fahrrad gestohlen

Limburg (ots)

1. Angriff auf Heranwachsenden,

Hadamar, Niederhadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Dienstag, 29.07.2025, 21:15 Uhr

(cw)Ein Angriff auf einen Heranwachsenden in Hadamar am Dienstag beschäftigt nun die Polizei. Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 21:15 Uhr auf dem Gelände einer Schule in der Freiherr-vom Stein-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und mehreren weiteren Personen. Dabei sei der junge Mann verletzt worden, auch hätte man ihm Geld gestohlen. Zur Versorgung seiner Wunden, musste der Mann in einem Krankenhaus behandelt werden. Ob die Tat so stattgefunden hat und was die Hintergründe sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei in Limburg. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer zu melden. (06431) 9140 - 0.

2. Fahrrad gestohlen,

Elz, Limburger Straße, Sonntag, 27.07.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 29.07.2025, 13:00 Uhr

(cw)Zwischen Sonntag und Dienstag wurde in Elz ein E-Bike aus einer Garage gestohlen. Unbekannte Fahrraddiebe hatten zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Dienstag, 13:00 Uhr die Garage in der Limburger Straße aufgebrochen. Anschließend entwendeten sie ein E-Bike der Marke "Cube" und verschwanden mit dem Gefährt.

Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Verkaufsautomat angegangen,

Limburg, Linter, Mainzer Straße, Mittwoch, 30.07.2025, 02:23 Uhr

(cw)Rohe Gewalt setzten Personen in Limburg ein, um in der Nacht auf Mittwoch einen Verkaufsautomaten aufzubrechen.

Um 02:23 Uhr nutzten die zwei bis drei Werkzeuge und rohe Gewalt, um den Automaten in der Mainzer Straße in Linter gewaltsam zu öffnen. Ihr körperlicher Einsatz führte nicht zum Erfolg, denn der Automat hielt den Versuchen stand. Die drei Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

