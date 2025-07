PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann greift mehrere Personen an+++Auf Feldweg geschlagen+++Mehrere LKW aufgebrochen+++Fahrzeug kippt bei Verkehrsunfall um

Limburg (ots)

1. Mann greift mehrere Personen an,

Limburg, Sackgasse, Sonntag, 27.07.2025, 02:20 Uhr

(cw)Am Sonntagmorgen griff ein Mann in einem Parkhaus in Limburg eine Frau an. Ein weiterer Mann und eine Frau gingen dazwischen und wurden ebenfalls attackiert.

Gegen 02:20 Uhr gerieten der 22-jähriger Mann und eine Frau in einem Parkhaus in der Sackgasse in einen Streit. Als ein weiterer Mann und eine Frau in die Situation eingreifen und beide trennen wollten, griff der 22-Jährige beide an und verletzte die Helferin leicht.

Der junge Mann muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

2. Auf Feldweg geschlagen,

Waldbrunn, Fussingen, Feldweg zwischen Fussingen und Lahr, Samstag, 26.07.2025, 19:15 Uhr

(cw)Auf einem Feldweg zwischen Fussingen und Lahr gerieten am Samstagabend, gegen 19:15 Uhr, ein 16-jähriger Jugendlicher und ein 13-Jähriger aneinander. Zum Tatablauf ist nur bekannt, dass der ältere Jugendliche den 13-Jährigen geschlagen und verletzt haben soll. Zuvor sei der 13-Jährige von dem Jugendlichen verbal angegangen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Mehrere LKW aufgebrochen,

Brechen, Niederbrechen, Bahnhofstraße, Samstag, 26.07.2025, 14:00 Uhr bis Sonntag, 27.07.2025, 15:30 Uhr

(cw)Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in Niederbrechen mehrere LKW auf.

Zwischen 14:00 Uhr am Samstag und Sonntag, 15:30 Uhr hatten unbekannte Personen den frei zugänglichen Parkplatz in der Bahnhofstraße betreten, auf dem mehrere LKW abgestellt waren.

Die Täter brachen nicht nur mehrere Behälter auf und öffneten die Ladeflächen, sondern entwendeten aus einem der LKW auch Diesel und stahlen Kennzeichen. Anschließend flohen die Täter

Der Grund für die Tat wird nun durch die Polizei in Limburg ermittelt. Die Ermittlerinnen und Ermittlungen bitten unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise zu der Tat.

4. Fahrzeug kippt bei Verkehrsunfall um, Limburg, Ahlbach, Dehrner Weg, Jahnstraße, Sonntag, 27.07.2025, 18:34 Uhr

(cw)Am Sonntagabend kollidierten zwei Fahrzeuge in Limburg-Ahlbach. Fünf Personen wurden verletzt.

Um 18:34 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem VW in der Jahnstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein mit drei Personen besetzter Mercedes in der Dehrner Straße in Richtung Ahlbach unterwegs.

An der Kreuzung der beiden Straße missachtete der 33-Jährige nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt des Mercedes und kollidierte mit diesem. Die beiden Insassen in dem Mercedes, ein 22-jähriger Mann und ein 12-jähriges Kind wurden dabei verletzt. Der VW kippte bei dem Zusammenstoß um und blieb auf der Seite liegen. Der 33-jährige Fahrer, eine 32-jährige Frau und ein einjähriges Baby wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Zur Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Alle fünf Personen wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht bei keinem der Verletzten eine Lebensgefahr.

Die Fahrzeuge mussten geborgen und abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell