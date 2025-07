PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Polizisten nach Widerstand verletzt+++Polizistin stellt flüchtenden Autofahrer+++Nach Verkehrsverstoß Blitzer beschädigt+++Brille nach Auseinandersetzung gestohlen

Limburg (ots)

1. Polizisten nach Widerstand verletzt,

Weilmünster, Laubuseschbach, Laubusstraße, Donnerstag, 14.07.2025, 18:15 Uhr

(cw)Am Donnerstagnachmittag wurden zwei Polizisten verletzt, nachdem sie zu Nachbarschaftsstreitigkeiten in Weilmünster gerufen worden waren.

Gegen 17:15 Uhr waren eine Streifenwagenbesatzung in die Laubusstraße in Laubuseschbach gerufen worden, da dort ein Mann in einem Haus randalieren würde. Auch von der Streife ließ sich der 31-Jährige nicht beruhigen und sollte daher in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der Mann heftig, indem er die Polizisten schlug, trat und anspuckte. Schlussendlich wurde der erheblich alkoholisierte 31-Jährige in das Polizeigewahrsam verbracht. Er muss sich nun unter anderem wegen eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die beiden eingesetzten Polizisten wurden verletzt und mussten ihren Dienst beenden.

2. Polizistin stellt flüchtenden Autofahrer, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 24.07.2025, 20:52 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend gelang es der Polizei in Bad Camberg, einen Autofahrer festzunehmen, welcher vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet war. Am Abend hatten sich Beamte der Polizeistation Limburg in der Frankfurter Straße postiert, um Verkehrskontrollen durchzuführen. Um 20:52 Uhr näherte sich ein Volvo der Kontrollstellte und hielt plötzlich an. Der Fahrzeugführer sprang aus dem Pkw und rannte umgehend in Richtung Bahnhofstraße. Eine Polizistin aus der Kontrollgruppe nahm umgehend die fußläufige Verfolgung auf und stellte ihn nach kurzer Nacheile in der Jahnstraße. Dort wurde der Mann, ein 29-Jähriger aus Niedernhausen, mit weiteren herangeeilten Polizeikräften festgenommen. Es ergaben sich Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Alkohol und Drogen bei dem Fahrzeugführer, sodass er im weiteren Verlauf zur Dienststelle gebracht und Blut bei ihm abgenommen wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 29-Jährige entlassen.

3. Nach Verkehrsstoß Blitzer beschädigt, Löhnberg, Niedershausen, Landesstraße 3020 Donnerstag, 14.07.2025, 14:00 Uhr

(cw)Am Donnerstagnachmittag wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät bei Löhnberg beschädigt.

Gegen 14:00 Uhr löste die Anlage auf der Landesstraße 3020 bei Niedershausen aus, als eine 24-Jährige aus dem Weilburg zu schnell auf der Strecke unterwegs war.

Die Frau entschied sich anschließend dazu, zurückzufahren und ihre Wut an dem Gerät auszulassen. Neben dem Geschwindigkeitsverstoß dürfte sie nun auch für die Reparaturkosten des Blitzers aufkommen müssen, welche nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

4. Brille nach Auseinandersetzung gestohlen, Limburg, Westerwaldstraße, Donnerstag, 22.07.2025, 19:00 Uhr

(cw)Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignete sich am Freitagabend in Limburg.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Westerwaldstraße gerieten gegen 19:00 Uhr drei Männer in einen Streit. Nachdem die verbalen Argumente ausgetauscht waren, schlug einer der Männer einem 46-Jährigen ins Gesicht. Dieser verlor daraufhin seine Brille, die von dem dritten Mann anschließend gestohlen wurde.

Beide Täter flohen anschließend auf Fahrrädern in Richtung der Lahn.

Der Mann, welcher zugeschlagen hat, wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank und 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug rote Oberbekleidung und wird als "arabisch aussehend" beschrieben. Der zweite Angreifer wird als etwa 30 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß und "südländisch aussehend" beschrieben. Dieser Mann habe einen grauen Pullover getragen.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 über ihre Beobachtungen zu informieren.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell