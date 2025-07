PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Haus eingebrochen+++Presslufthammer gestohlen+++Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen+++PKW beschädigt+++Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Limburg (ots)

1. In Haus eingebrochen,

Bad Camberg, Cagenbergstraße, Sonntag, 20.07.2025, 19:30 Uhr bis Montag, 21.07.2025, 21:30 Uhr

(cw)Ein Einfamilienhaus in Bad Camberg war zwischen Sonntag- und Montagabend im Fokus von Einbrechern.

Zwischen Sonntag, 19:30 Uhr, und Montag, 21:30 Uhr, hatten die Täter sich zunächst auf das Grundstück des Hauses in der Cagenbergstraße begeben und anschließend ein Fenster aufgehebelt. Anschließend nutzten sie die Abwesenheit der Anwohner aus und durchwühlten sämtliche Räume. Noch ist unklar, ob sie bei ihrer Tat Beute machen konnten. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

2. Presslufthammer gestohlen,

Dornburg, Langendernbach, Hauser Weg, Samstag, 19.07.2025, 12:30 Uhr bis Montag, 21.07.2025, 06:30 Uhr

(cw)Im Laufe des Wochenendes stahlen Diebe einen Presslufthammer von einer Baustelle in Dornburg-Langendernbach Am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr wurde bemerkt, dass Unbekannte von einer Baustelle auf dem Parkplatz hinter dem Sportplatz im Hauser Weg den Presslufthammer im Wert von mehreren tausend Euro entwendet hatten. Am Samstag gegen 12:30 Uhr war dieser letztmalig gesehen worden.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen, Mengerskirchen, Probbach, Am Waldsee, Donnerstag, 17.07.2025, 19:00 Uhr bis Montag, 21.07.2025, 07:45 Uhr

(cw)Ein Fahrzeug auf einem Baustellenlager in Mengerskirchen wurde in den vergangenen Tagen aufgebrochen.

Bereits zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Montag, 07:45 Uhr, hatten sich Diebe auf das Gelände in der Straße "Am Waldsee" im Ortsteil Probbach begeben. Dort machten sie sich an einem abgestellten Fahrzeug zu schaffen und stahlen mehrere hochwertige Werkzeuge. Zum Abtransport des Diebesgutes dürften die Täter ein eigenes Fahrzeug genutzt haben.

Wem in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

4. PKW beschädigt,

Elz, Goethestraße, Sonntag, 20.07.2025, 18:30 Uhr bis Montag, 21.07.2025, 21:30 Uhr

(cw)In der Goethestraße in Elz wurde zwischen Sonntag, 18:30 Uhr, und Montag, 21:30 Uhr, eine Scheibe eines vor der Hausnummer 22 abgestellten weißen Ford Transits eingeschlagen. Hinweise auf die Täter ergeben sich bisher nicht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

5. Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Bereich Hünfelden, Bundesstraße 417 in Richtung Limburg, Dienstag, 22.07.2025, 01:35 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag überschlug sich auf der Bundesstraße 417 bei Hünfelden ein Fahrzeug bei einem Unfall. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Um 01:35 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Seat aus Hünfelden kommend in Richtung Linter unterwegs. Aus einem bisher unbekannten Grund kam der Mann von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, sein Fahrzeug abzufangen, verlor er vollends die Kontrolle und überschlug sich. Während sein Fahrzeug stark beschädigt wurde und abgeschleppt werden musste, wurde der 19-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. .

