PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Körperverletzung & Sachbeschädigung+++Mülltonnenbrand+++Wohnungseinbruch gescheitert+++

Limburg (ots)

1. Körperverletzung & Sachbeschädigung

65549 Limburg a.d. Lahn, Neumarkt

Sonntag, den 20. Juli 2025, 02.41 Uhr

(zf) In der Nacht auf Sonntag, den 20. Juli 2025 wurde ein 22-Jähriger aus einer Bar am Limburger Neumarkt durch eine weitere männliche Person verletzt, sowie das Handy und das T-Shirt beschädigt. In den frühen Morgenstunden wurde ein betrunkener 22-Jähriger aus einer Bar in der Limburger Innenstadt durch die Angestellten verwiesen, da er sich im alkoholisierten Zustand renitent gegenüber den anderen Gästen zeigte. Die Situation eskalierte dermaßen, dass die Angestellten den 22-Jährigen zu Boden brachten. Hierbei wurde er durch den 23-jährigen Beschuldigten im Mundbereich verletzt. Zudem wurde das Handy, sowie das T-Shirt des 22-Jährigen beschädigt.

Noch während der Befragung der anwesenden Personen am Tatort ergriff der 22-Jährige fußläufig die Flucht. Die Beamten konnten diesen jedoch nach kurzer Nacheile festhalten und den Sachverhalt aufklären.

Wieso der 22-Jährige als Geschädigter der vorangestellten Taten die Flucht ergriff, ist bis dato begreiflich.

2. Mülltonnenbrand in Weilmünster

35789 Weilmünster, Stettiner Straße

Sonntag, den 20.07.2025, 00:30 Uhr

(tt) In der Nacht zum Sonntag, den 20. Juli 2025 kam es gegen 00.30 Uhr in Weilmünster zu einem Brand mehrerer Papiermülltonnen. Die Tonnen waren ordnungsgemäß in einem vorgesehenen Müllbereich nahe angrenzender Wohnhäuser abgestellt, als sie aus bislang ungeklärter Ursache Feuer fingen. Der Brand zerstörte die Mülltonnen vollständig. Verletzt wurde niemand, auch an den umliegenden Gebäuden entstand kein Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeistation in Limburg unter 06431-9140-0 zu melden.

3. gescheiterter Wohnungseinbruch

35781 Weilburg, Auf den Hohen Gräben

Donnerstag, den 17. Juli, 22.00 Uhr bis Freitag, den 18. Juli 2025, 12.30 Uhr

(tt) In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 17. Juli 22.00 Uhr und Freitagmittag, 18. Juli 12.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Weilburg zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Derzeit unbekannte Täter versuchten, gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung einzudringen, indem sie das Schlafzimmerfenster aufhebelten. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch, das Fenster hielt stand, woraufhin die Täter von ihrem Vorhaben abließen und das Grundstück unerkannt verließen. Nach ersten Erkenntnissen näherten sich die Unbekannten vermutlich fußläufig über den Garten dem Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeistation in Limburg unter 06431-9140-0 zu melden.

