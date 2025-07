PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Unfallflucht unter Drogeneinfluss, Verstoß Cannabisgesetz und Waffengesetz

65599 Dornburg-Frickhofen, Dorchheimer Straße

Freitag, 18.07.25, 19:16 Uhr

(jk) Der 21-jährige Beschuldigte aus dem Landkreis Limburg-Weilburg führte in einen Pkw in welchem sich eine nicht geringe Menge Drogen befand. Des Weiteren konnte ein verbotenes Einhandmesser im Fahrzeug festgestellt werden und der Beschuldigte verursachte einem Unfall und flüchtete. Am Freitag gegen 19:15 Uhr missachtetet der Fahrer eines Audis in Frickhofen die Vorfahrt des Streifenwagens. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte versuchter er zu flüchten. Er fuhr mit seinem Fahrzeug in einen Sandhaufen. Der Fahrer entfernte er sich vom Fahrzeug und versteckte sich. Eine Absuche im Nahbereich verlief ergebnislos. Im Fahrzeug konnten die Beamten eine nichtgeringe Menge Cannabisprodukte und ein verbotenes Einhandmesser sichergestellten. Wenig später rief der Beschuldigte bei der Polizei an und stellte sich. Bei der Festnahme konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme beim Beschuldigten durchgeführt. Des Weiteren wurden die Drogen und das Messer sichergestellt.

2. Anrufe falscher Polizeibeamter

35792 Löhnberg

Freitag, 18.07.2025, 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr

(ms) Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter bei Bürgern aus Löhnberg Am Freitag, den 18.07.2025, kam es bei mehreren Bürgern aus Löhnberg zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Die Anrufer gaben sich gegenüber den Bürgern als Polizeibeamte der Polizei Weilburg aus und teilten mit, dass es in der Nachbarschaft zu diversen Einbrüchen gekommen sei und die Namen der angerufenen Bürger auf einer Liste aufgefunden worden wären. Ehe es zu weiteren Nachfragen der Anrufer kam, legten die Bürger bereits auf. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Polizeibeamter wird Sie zu Hause anrufen und nach zuhause befindlichen Geld- oder Sachwerten befragen. Beenden sie bei Verdachtsmomenten das Telefonat und kontaktieren sie die 110.

3. Verkehrsunfallflucht

65614 Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße 75, Parkplatz Lebensmittelmarkt

Freitag, 18.07.2025, 14:00 Uhr bis 14:20 Uhr

(ms) Ein unbekannter Pkw beschädigte einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz. Am Freitag, dem 18.07.2025, beschädigte ein unbekannter Täter vermutlich mit einem weißen Transporter beim Ausparken einen daneben geparkten Pkw auf einem Parkplatz des Marktes in Obertiefenbach. Im Anschluss verließ der Täter oder die Täterin den Unfallort, ohne eine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,00 EUR an dem geparkten Pkw. Weitere Täter- und Zeugenhinweise liegen bisher nicht vor.

4. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer / Fahren ohne Fahrerlaubnis

65614 Beselich-Schupach, Burggraben 4

Freitag, 18.07.2025, 12:41 Uhr

(ms) Verkehrsunfall mit Leichtverletztem zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Am vergangenen Freitag, dem 18.07.2025, gegen 12:40 Uhr, kam es in Schupbach auf der Straße Burggraben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Ein aus Runkel stammender 18-Jähriger Rollerfahrer übersah beim Linkseinbiegen den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus Villmar, sodass es im Kreuzungsbereich Burggraben / Gerstenweg zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Kleinkraftrades verletzte sich leicht an Knie und Ellbogen und war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.500, - EUR. Die Ermittlungen wurden durch die Polizeistation Weilburg aufgenommen.

