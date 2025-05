Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei versuchte Tageswohnungseinbrüche

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (19.05.) ist die Polizei zu zwei Tatorten gerufen worden, an denen bislang Unbekannte versucht hatten, in Häuser einzubrechen.

Zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr waren die Besitzer eines Reihenhauses in der Burgstraße im Stadtteil Kippekausen nicht zuhause. In diesem Zeitraum wurde mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe der Haustür zersplittert. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Haustür zu öffnen und sie gelangten nicht in das Haus. Dennoch ist ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.

In der Altenberger-Dom-Straße in Schildgen haben unbekannte Täter am Nachmittag zwischen 15:35 Uhr und 16:45 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. In der rund einstündigen Abwesenheit der Hausbesitzer versuchten sie durch Hebeln an einer rückwärtigen Terrassentür, in das Haus zu gelangen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, kamen aber nicht hinein und machten keine Beute.

An beiden Tatorten wurde jeweils eine Strafanzeige wegen des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. Wenn Sie eine Beratung wünschen, wie Sie Ihr Haus besser vor Einbrechern schützen können, melden Sie sich kostenlos und unverbindlich bei unseren Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter Tel. 02202 205-444 oder schreiben Sie eine E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell