POL-RBK: Overath - Hoher Sachschaden und eine verletzte Person bei Alleinunfall

Leichlingen (ots) - In Leichlingen haben am Wochenende Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dabei haben sie den Inhalt der Geldkassette gestohlen. Zudem befanden sich in dem Automaten keine Zigarettenpackungen mehr. Gestern (18.05.), gegen 22:50 Uhr, wurde die Polizei in die Landrat-Trimborn-Straße gerufen. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ein Zigarettenautomat bereits den ganzen Tag offen gestanden hat. Vor ...

