Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Leichtkraftrad flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

Rösrath (ots)

Am Samstagnachmittag (17.05.) ist der Fahrer eines motorisierten Zweirades vor der Polizei geflüchtet, als er kontrolliert werden sollte.

Die Beamten beobachteten gegen 16:15 Uhr den Fahrer einer Motorcross-Maschine an der Kreuzung Kölner Straße / Schillerstraße, der in Richtung Rösrath fahren wollte. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte, drehte er und bog bei Rotlicht zeigender Ampelanlage in die Schillerstraße ab.

Er missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr mit bis zu 75 km/h durch ein Wohngebiet und dabei teilweise über den Gehweg. Im Bereich der Straße Am Hollerbroch gelang ihm schließlich die Flucht.

Es wurde eine Strafanzeige unter anderem wegen eines verbotenen Kfz-Rennens und Urkundenfälschung gefertigt.

Der Fahrer der weißen Motocross-Leichtkraftrades ohne Scheinwerfer und Spiegel und mit grünem Versicherungskennzeichen wurde beschrieben als männlich, circa 15 bis 20 Jahre alt und circa 170 bis 185 cm groß. Er trug einen weißen Motocross-Helm, eine helle Jeans, einen schwarzen Pullover, einen schwarzen Rückenprotektor und weiße Schuhe.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell