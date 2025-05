Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Leichlingen (ots)

In Leichlingen haben am Wochenende Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dabei haben sie den Inhalt der Geldkassette gestohlen. Zudem befanden sich in dem Automaten keine Zigarettenpackungen mehr.

Gestern (18.05.), gegen 22:50 Uhr, wurde die Polizei in die Landrat-Trimborn-Straße gerufen. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ein Zigarettenautomat bereits den ganzen Tag offen gestanden hat. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Geldkassette des Automaten leer war und auch keine Zigaretten mehr in dem Automaten vorrätig waren.

Der Schließriegel des Automaten war durchtrennt worden. Außerdem konnten unterhalb des Schließriegels Hebelmarken festgestellt werden.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, die sich zwischen Samstag (17.05.), 00:00 Uhr, und Sonntag (18.05.), 22:00 Uhr, ereignet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (bw)

