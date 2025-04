Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gescheiterter Einbruch in Tankstelle

Gera (ots)

Greiz. Am 07.04.2025 gegen 06:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Verglasung der Haupteingangstür einer Tankstelle in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz. Hierbei entstand ein Sachschaden in einem hohen vierstelligen Betrag. Der durch die mutwillige Beschädigung ausgelöste Einbruchsalarm verschreckte den Unbekannten, welcher daraufhin in Richtung Zaschberg unerkannt flüchtete. Die sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zu keinem Erfolg, sodass der Täter nach bisherigen Ermittlungsstand unbekannt bleibt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0087596/2025) (SR)

