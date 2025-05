Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Räder von BMW abmontiert

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben am Wochenende vier Räder eines abgestellten Pkw in Bergisch Gladbach entwendet. Der Pkw wurde dabei beschädigt. Der Gesamtschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich.

Gestern (18.05.), gegen 9:40 Uhr, meldete sich eine Frau bei der Polizei. Dem Pkw ihres Ehemannes, Marke BMW, fehlten sämtliche vier Räder. Der BMW war mit Pflastersteinen im Vorderbereich aufgebockt.

Die Frau gab an, dass sie zusammen mit ihrem Ehemann den Pkw am Samstag (17.05.), gegen 14:00 Uhr, auf einem Parkplatz einer Firma in der Richard-Seiffert-Straße im Bergisch Gladbacher Stadtteil Heidkamp abgestellt hatte. Als die beiden am nächsten Morgen den Pkw wieder abholen wollten, waren alle vier Räder abmontiert.

Der Pkw wies Beschädigungen auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen Betrag im niedrigen vierstellen Bereich. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell