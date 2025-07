PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrzeug beschädigt+++Brand auf Friedhof

Limburg (ots)

1. Fahrzeug beschädigt,

Bad Camberg, Oberselters, Limburger Straße, Dienstag, 15.07.2025, 03:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(cw)Am Dienstag beschädigten Unbekannte in Bad Camberg-Oberselters ein Fahrzeug.

Zwischen 03:00 Uhr und 15:00 Uhr schlugen die Täter eine Seitenscheibe des in der Limburger Straße geparkten braunen Kia Venga ein und flohen anschließend.

Die Hintergründe der Tat sind unbekannt, Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Brand auf Friedhof,

Mengerskirchen, Dillhausen, Dillhäuser Straße, Dienstag, 15.07.2025, 09:35 Uhr

(cw)Am Dienstagmorgen gerieten auf dem Friedhof in der Dillhäuser Straße in Mengerskirchen-Dillhausen eine Mülltonne und eine Sichtschutzwand in Brand.

Nach ersten Erkenntnissen war zunächst die Mülltonne in Brand geraten, anschließend wurden auch ein Baum und eine Sichtschutzwand in Mitleidenschaft gezogen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell